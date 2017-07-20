Почти 60% льготных кредитов в Азербайджане поглотил агробизнес

2017-07-20 17:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана выделил почти 60 процентов (37,9 миллиона манатов) льготных кредитов бизнесменам, действующим в сфере производства агропродукции.

Об этом говорится в балансовом отчете организации, опубликованном в четверг в официальной печати. По данным отчета, НФПП профинансировал в этой сфере 664 проекта.

Далее следует сфера производства и переработки различной промышленной продукции. На нее пришлось 34,4 процента льготных кредитов или 21,7 миллиона манатов, которые были выделены на реализацию 21 проекта.

На два проекта в сфере туризма Нацфонд выделил льготные кредиты на общую сумму 2,45 миллиона манатов (3,9 процента). На каждую из оставшихся двух сфер — переработка агропродукции и развитие сферы услуг — пришлось менее одного процента. На эти проекты выделены 555 тысячи манатов (два проекта) и 600 тысячи манатов (один проект) соответственно.

За первое полугодие НФПП способствовал созданию 2,3 тысяч новых рабочих мест.

В течение отчетного периода фонд предоставлял в основном крупные кредиты. На их долю приходится 83,6 процента от всех выданных кредитов. Затем следуют малые (11 процентов) и средние кредиты (5,4 процента).

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 20 июля составляет 1,7017 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli