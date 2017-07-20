Азербайджанский ипотечный фонд размещает облигации на 25 млн манатов

2017-07-20 17:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 21 июля пройдет аукцион по размещению части эмиссии именных процентных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на 25 миллионов манатов, сообщает в четверг биржа.

Номинальная стоимость каждой облигации составляет одну тысячу манатов. Облигации будут выставлены на продажу по стоимости в 1008,83 маната.

Годовая доходность по облигациям составляет три процента, период обращения — 7560 дней.

В марте была зарегистрирована эмиссия ипотечных облигаций на сумму 100 миллионов манатов

Официальный курс на 20 июля составляет 1,7017 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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