Роналдиньо станцевал лезгинку с Кадыровым – ВИДЕО

2017-07-20 18:00 | www.oxu.az | 4

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал ужин в честь участников торжественной презентации обновленного футбольного клуба «Ахмат».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, раньше команда носила название «Терек», но была переименована в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

«Ахмат» свою первую игру на домашней арене выиграл у «Амкара» со счетом 1-0.

Матч посетили звезды российского шоу-бизнеса — Басков, Валерия, Тимати, Плющенко. Приехал посмотреть на новую команду и знаменитый в прошлом футболист Роналдиньо.

После игры всех почетных гостей праздника Рамзан Кадыров сводил в ресторан, где им показали национальные танцы и накормили национальными блюдами.

На приеме у главы ЧР были известные футболисты, тренеры, политические и общественные деятели, звезды шоу-бизнеса. Николай Басков пел и, конечно, все слушали чеченские песни и упражнялись в лезгинке. Сплясал горский танец и Роналдиньо, после чего рассмеялся и обнялся с Рамзаном Кадыровым.

A.M.

