Госоператор DATA-центра Азербайджана приступил к коммерциализации услуг онлайн

2017-07-20 17:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ООО AzInTelecom министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана приступило к коммерциализации своих услуг посредством корпоративного сайта datamerkezi.az, говорится в четверг в сообщении министерства.

По данным ведомства, посредством сайта пользователи смогут ознакомиться с характеристиками центра, его технической обеспечением и направлять запросы для получения инфраструктурных решений в соответствии со своими требованиями.

Центр имеет три основных направления деятельности - это обмен голосовым трафиком между операторами связи страны и международными операторами, предоставление "облачного" сервиса IaaS (Infrastructure as a Service) и оказание услуг сертификации импортируемых в страну телекоммуникационных средств и оборудования.

Услуга сертификации предусматривает определение технического уровня телекоммуникационного оборудования и оказание услуг консалтинга при покупке качественной продукции.

С целью оптимизации анализа трафика при AzInTelecom создан международный коммутационный центр (IP Multimedia Subsystem), который позволяет совершенствовать мониторинг входящего и исходящего трафика, организовать внутренние голосовые каналы на основе IP и обеспечить альтернативность соединения по всем направлениям.

Модель предоставления облачных вычислений IaaS позволяет потребителю получить возможность управления средствами обработки и хранения, а также вычислительными ресурсами, на которых можно устанавливать операционные системы и прикладные программы под собственные цели.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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