Сын начальника полиции: Я даже обувь не купил на отцовские деньги – ВИДЕО

2017-07-20 18:18 | www.oxu.az | 4

24-летний Ахад Керимов, который, как утверждается, переехал человека на Porsche, заявил, что не поддерживает никаких связей с своим отцом.

Как передает Oxu.Az, Ахад Керимов заявил baku.ws, что его родители развелись в 1994 году.

По его словам, он живет с матерью и с отцом у него холодные отношения:

«Мой отец не имеет никакого отношения к этому делу. Отец с матерью расстались 20 лет назад. Меня вырастила мать. Эту машину я купил за 10 тысяч долларов. Могу назвать вам продавца. С отцом я не разговариваю 5-6 лет. Он даже не поздравляет меня с днем рождения, я даже обувь не купил на его деньги».

Ахад Керимов также рассказал об инциденте:

«Я ехал по аэропортовской дороге, когда мне навстречу выехал микроавтобус Mercedes Sprinter. Расстояние до «Sprinter»-а составляло 10 метров. Вдруг перед автобусом прошел пешеход. Правое стекло «Sprinter»-а ударило пешехода, и он упал под мою машину. Я не успел затормозить. Все произошло в одно мгновение».

Отметим, что Ахад Керимов – сын бывшего начальника следственного отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Баку, начальника следственного отдела Управления полиции города Ширван.

А.М.

