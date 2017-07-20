Приговор в отношении Александра Лапшина - торжество справедливости - МИД Азербайджана

2017-07-20 17:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – правовое государство, и решение суда требует уважительного отношения, сказал в четверг Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя решение суда в отношении Александра Лапшина.

Решением суда первой инстанции Александр Лапшин приговорен к трем годам лишения свободы, и справедливость восторжествовала, сказал Гаджиев.

По его словам, во время следствия и на судебном процессе все права Александра Лапшина были обеспечены. Также в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях были созданы все необходимые условия для представителей консульств стран, гражданином которых Лапшин является, для контактов с ним, сказал Гаджиев.

"Пользуясь случаем, призываем граждан иностранных государств не становиться инструментом пропаганды Армении, воздержаться от незаконных посещений оккупированных территорий Азербайджана и незаконных действий на этих территориях", - сказал Гаджиев.

«Азербайджан и дальше продолжит предпринимать решительные и необходимые шаги по преследованию в рамках национального и международного права для предотвращения деятельности против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, незаконных действий на наших оккупированных территориях», - сказал Гаджиев.

Отметим, что блогер Александр Лапшин, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами, приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы.

Решением суда Лапшин будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Согласно решению суда, из-за недоказанности с него снято обвинение по статье 281.2 УК Азербайджана (публичные призывы против государства).

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)