В Германии нашли бомбу времен Второй мировой, готовится массовая эвакуация

2017-07-20 17:26 | www.trend.az | 5

Более одной тысячи человек вынуждены покинуть свои дома в четверг из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в немецком городе Эссен, передает РИА Новости со ссылкой на издание Focus.

Как пишет издание, в четверг британская бомба весом 500 килограммов была найдена на территории школы.

Жители домов в радиусе от 250 до 500 метров должны укрыться в бомбоубежище до конца проведения операции по обезвреживанию бомбы. Власти советуют также в целях безопасности убрать с дороги транспортные средства.