Герой Украины выразил желание лечить детей из Азербайджана, страдающих ДЦП

2017-07-20 18:24 | www.oxu.az | 4

Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов встретился с известным украинским врачом-неврологом, разработчиком одной из современных систем реабилитации больных детским церебральным параличом, героем Украины Владимиром Ильичем Козявкиным.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Vesti.Az сам Э.Мамедов.

В ходе встречи В.Козявкин был проинформирован о деятельности Международного альянса «Азербайджан-Украина».

«Козявкин выразил желание лечить детей из Азербайджана, страдающих церебральным параличом, в возглавляемой им Международной клинике восстановительного лечения в Трускавце. В конце встречи Козявкина удостоили орденом «Дружбы», учрежденный Международным альянсом «Азербайджан-Украина»» - отметил Э.Мамедов.

Э.А.