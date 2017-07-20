Замглавы МИД Ирана встретился с президентом Сирии

2017-07-20 17:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари и президент Сирии Башар Асад провели встречу в Дамаске. Об этом сообщило агентство IRNA.

Последние события в Сирии и в регионе, а также вопросы, связанные с отношениями между Тегераном и Дамаском находились на повестке дня переговоров между президентом Сирийской Арабской Республики и замминистром иностранных дел Ирана.

Джабери Ансари, находящийся с двухдневным официальным визитом в Сирии, также встретился с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом и заместителем министра иностранных дел Сирии по делам арабо-африканских стран Фейсалом Мекдадом в среду. Он также провел встречу с премьер-министром страны Имадом Хамисом.

На повестке дня переговоров Джабери Ансари с высокопоставленными лицами САР находились последние вопросы по урегулированию ситуации в Сирии, а также региональные события.