В Азербайджане сохранится жаркая погода, местами - до 42 градусов

2017-07-20 17:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ветер северо-восточный, восточный, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-26, днем - 35-38, в Баку ночью 23-25, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 27-28, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Восточный ветер днем в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью температура воздуха 20-25, днем 35-40, в отдельных местах 42, в горах ночью 15-20, днем 26-31 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)