Шестеро сотрудников Пенитенциарной службы Азербайджана освобождены от должности

2017-07-20 17:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев текущего года к дисциплинарной ответственности были привлечены 132 допустивших нарушения сотрудника Пенитенциарной службы минюста Азербайджана, шестеро были освобождены от занимаемой должности, десять сотрудников - уволены из органов юстиции.

Об этом было сказано на оперативном совещании в Пенитенциарной службе, посвященном итогам первого полугодия 2017 года.

Было отмечено, что за отчетный период в результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 72 мобильных телефона, около 80 граммов различных наркотических и психотропных веществ, 58 литров ферментированной жидкости. Материалы, собранные по этим фактам, были переданы в правоохранительные органы для правовой оценки. В результате взаимодействия с правоохранительными органами была оказана помощь в раскрытии 297 различных, в том числе тяжких преступлений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)