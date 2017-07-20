Азербайджанский фотограф определил победителей National Geographic Abu Dhabi

2017-07-20 17:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - National Geographic Abu Dhabi объявил победителей известного конкурса фотографий Moments Awards, который проводится с 2010 году для поддержки любителей фотосъемки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает Trend Life со ссылкой на СМИ Объединенных Арабских Эмиратов.

Награда в категории Adult Single Image досталась 20-летнему Мухаммеду Махди из Египта, за его образ молодого мальчика, играющего со своей птенцом под бдительным оком своего брата в старом египетском городе Эль Борг.

В категории Photo Documentary 19-летняя Фатима Шбейр из Палестины получила награду за серию изображений о культурных традициях невесты до свадебного торжества.

В категории Youth Category победителем был назван 17 летний Баракат Халед из Египта, который представил работу играющих на улице детей.

Церемония награждения пройдет в Дубае в сентябре. Победители получат различные денежные призы и туристические путевки

В судейскую группу вошли известный фотограф National Geographic Рена Эфенди (Азербайджан-Египет), руководитель отдела корпоративных коммуникаций и связей с общественностью Almarai Хусам Абдулкадер (Саудовская Аравия) и руководитель Nikon School of Photography в Джебель-Али Читра Шергиль (ОАЭ).

(Автор: Вугар Иманов)