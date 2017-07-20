Беларусь и Перу обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере

2017-07-20 17:45 | www.trend.az | 3

Беларусь и Перу намерены расширить договорно-правовую базу двусторонних отношений. Эта тема обсуждалась сегодня в Москве на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Перу в РФ Луиса Бенхамина Чима Артеага, сообщили Белта в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Стороны обсудили вопросы развития белорусско-перуанского сотрудничества в торгово-экономической сфере, активизации межмидовского взаимодействия, расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений", - отметили в пресс-службе.

Дипломатические отношения между Беларусью и Перу установлены 19 февраля 1997 года. По итогам 2016 года объем двустороннего товарооборота составил $10,1 млн.