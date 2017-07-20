Надо сберечь межнациональное согласие в российском обществе - Путин

2017-07-20 17:47 | www.trend.az | 4

Надо сберечь межнациональное согласие в российском обществе, которого удалось достичь, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Не раз говорил, что все, что связано с национальной идентичностью, с традициями — сфера тонкая и очень чувствительная, и действовать здесь следует крайне деликатно и мудро. В целом, за последние годы в этой области наработан немалый и, главное, хороший результативный опыт. Достаточно упомянуть рост числа граждан, считающих отношения между людьми разных национальностей доброжелательными, сегодня их почти 80%… Наша задача — сберечь согласие, которое достигнуто в обществе", — сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.