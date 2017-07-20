Microsoft показала умный термостат для контроля температуры в помещениях – ВИДЕО

2017-07-20 18:55 | www.oxu.az | 5

Компания создала термостат GLAS совместно с фирмой Johnson Controls.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, устройство было презентовано производителем в ролике на YouTube.

Термостат GLAS с прозрачным сенсорным дисплеем позволит владельцам изменять температуру в помещении, проверять потребление энергии и качество воздуха, а также вести календарь. Устройство будет работать на операционной системе Microsoft Windows 10 IoT Core, а также сможет поддерживать голосовые сервисы Cortana.

Как отмечают представители Microsoft, GLAS будет оснащён датчиками, которые определяют, находятся ли люди в комнате, и сможет контролировать качество воздуха внутри и снаружи помещения.

В рекламном ролике производитель позиционирует GLAS как термостат для офисных помещений крупного и малого бизнеса. Пока неизвестно, будет ли девайс доступен для обычных потребителей.

С.С.

