Звуки Баку - оригинальный проект российской художницы Ульяны Подкорытовой (ВИДЕО, ФОТО)

2017-07-20 18:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер - в пространстве Gogova Foundation Artists Residency состоялось открытие проекта современной художницы из России Ульяны Подкорытовой под названием INVENTIO, сообщает Trend Life.

Название проекта INVENTIO (“Инвенция”) отсылает к полифонической фактуре: в течение двух месяцев художница собирала звуки, которые, на ее взгляд, наиболее точно характеризуют город Баку. По мнению Ульяны, в эпоху глобализации, когда люди стали меньше взаимодействовать с физическим и сенсорным полем, единственным возможным способом получения свежих идей для художника является ощущение пространства вовне, живые разговоры с людьми. Проведя некоторое время в новом месте, художник становится частью незнакомого доныне города, начинает рефлексировать на тему его проблем, становится исследователем и частью тела местного социума.

“Три небольшие звуковые композиции, которые я составила из собранного шумового материала, рассказывают слушателю о жизни в Баку. Первый этюд построен из гудков машин, голосов таксистов-зазывал, предостережений полицейских и мелодий мугама. Второй этюд на контрасте с предыдущим являет собой образную колыбельную. Она состоит из шума моря на трёх пляжных зонах, монотонного движения нефтекачек и звуков натянутых и обрезаемых нитей, вылетающих из-под ловких пальцев ткачих в Азербайджанском музее ковра. Третья часть вышла более воодушевляющей, так как она составлена из бесконечного количества детских голосов, наводняющих город. В отличие от Москвы, где я живу, Баку производит впечатление места, где очень любят детей. Самый приятный психогеографический дрейф прошел через солнечные дворы, кажется, сейчас взятые в плен звонкими голосами и мячиками”, - отметила Ульяна Подкорытова.

Помимо звуковых этюдов, на выставке была представлена живопись, изображающая схемы данных этюдов, а также видеозаписи, на которых Ульяна Подкорытова пропевает получившиеся партитуры, мимикрируя под городскую среду.

Ульяна Подкорытова выразила благодарность гостям за посещение выставки, а также молодым азербайджанским художникам: "Вюсал Рахим закрашивал торцы холстов ночью, параллельно гадая на чьих-то костях, а Мамед Рашидов помогал со съемкой видео и активно поддерживал всю команду".

Среди гостей были среди которых были директор Gogova Foundation Artists Residency Мила Базева, известный график-станковист, плакатист и иллюстратор книг для детей и взрослых, народный художник Ариф Гусейнов, искусствовед, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, директор British Council в Азербайджане Элизабет Уайт и другие.

Выставка открыта до 27 августа.

Gogova Foundation - некоммерческий Фонд поддержки современного искусства и культуры, основанный Марианой Губер-Гоговой в 2016 году. Задачи Фонда: продвижение молодых российских художников в России, ближнем и дальнем зарубежье, организация некоммерческих выставок, в том числе в государственных институциях, создание программы резиденций для художников из нескольких регионов, создание образовательной программы, объединяющей художников, арт-критиков и кураторов. Среди проектов Фонда была персональная выставка Оли Кройтор в Государственном музее им. Кастеева (Алматы, Казахстан) и выставка “Обсерватория”, объединившая художников из России и Австрии на территории Специальной астрофизической обсерватории в Нижнем Архызе (Карачаево-Черкесская Республика, Россия).

Gogova Foundation Artists Residency - открытая в 2017 году в Баку резиденция для молодых художников. В экспертный совет входит Суад Гараева (YARAT), Джаррет Грегори (Hirshhorn Museum, Washington), Мариана Губер-Гогова (Gogova Foundation, Artwin Gallery), Екатерина Иноземцева (Музей современного искусства “Гараж”), Алексей Новоселов (ММСИ) и Дарья Пыркина (ГЦСИ в составе РОСИЗО).

Ульяна Подкорытова - современная художница из России, работающая в техниках видеоарта и живописи. Выпускница Школы Фотографии и Мультимедиа им. Родченко по классу видеоарта, номинант на Государственную премию в области современного искусства “Инновация” за свой проект “Косая / Oblique”. Первая участница Gogova Foundation Artists Residency в Баку. Живет и работает в Москве.

(Автор: Вугар Иманов)