Чехия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана - посол

2017-07-20 18:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Чехия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, сказал в интервью Trend посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

В то же самое время Чехия считает какое-либо военное решение конфликта неприемлемым, отметил дипломат.

Как и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Чехия поддерживает мирное решение, которое будет исходить из компромисса, достигнутого обеими конфликтующими сторонами и которое будет соответствовать принципам международного права, сказал посол.

Официальная Прага также считает принципиальным проведение непосредственных переговоров между сторонами конфликта, сказал дипломат.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.