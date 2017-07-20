Кувейт дал послу Ирана 48 дней, чтобы покинуть страну

2017-07-20 18:47 | www.trend.az | 3

Власти Кувейта дали послу Ирана 48 дней, чтобы покинуть страну, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что правительство Кувейта постановило прекратить работу культурной миссии Ирана в стране и деятельность связанных с ней представительств. Министерство уведомило об этом решении посла Ирана и потребовало уменьшить количество дипломатов, работающих в посольстве.

"…Кувейт объявил, что иранский посол в Кувейте Алиреза Енаяти должен покинуть страну в течение 48 дней", - цитирует агентство данные, которые приводит иранское агентство ISNA.

Такое решение властей Кувейта ISNA связывает с "давлением политики вмешательства Саудовской Аравии" и "беспочвенными обвинениями в иранском вмешательстве".

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре. Кроме того, правительство приостанавливает работу всех межправительственных комитетов с Ираном.

Такие меры последовали после приговора кувейтского суда членам ячейки группировки "аль-Абдали". Обвинение утверждало, что боевики проходили тренировки в Иране под руководством группировки "Хезболлах".