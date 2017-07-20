Льготное кредитование в Шеки-Загатальском экономическом районе достигло 100 млн манатов

2017-07-20 18:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Льготное кредитование в Шеки-Загатальском экономическом районе по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) достигло 99,6 миллиона манатов, сказал в четверг исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев на деловой встрече с предпринимателями в Огузском районе.

Об этом говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

По его словам, эти средства были направлены на финансирование 2 215 проектов.

Абдуллаев подчеркнул, что правительство, в частности, оказывает поддержку развитию табаководства, которое является традиционной сферой для этого экономического района. Он добавил, что на сегодня для развития табаководства почти 120 предпринимателей получили 2,4 миллиона манатов.

В рамках форума предприниматели Огузкого и окрестных районов получили льготные кредиты на 515 тысяч манатов. Эти средства пойдут на развитие сфер животноводства, табаководства, садоводства и других.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс 20 июля составляет 1,7017 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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