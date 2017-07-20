США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"

2017-07-20 19:10 | www.trend.az | 2

Министерство финансов США оштрафовало корпорацию ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение введенных ранее антироссийских санкций, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства, передает ТАСС.

"Отдел по контролю над иностранными активами американского минфина наложил штраф на ExxonMobil Corp в размере двух миллионов долларов" за нарушение санкций в отношении России санкций, говорится в документе.

По версии минфина, нарушение санкций произошло примерно 14 мая 2014 года и продолжалось до 23 мая 2014 года, когда руководители американских дочерних компаний ExxonMobil "вели бизнес" с лицами, внесенными в американский черный список, а "именно путем подписания восьми документов, связанных с нефтегазовыми проектами в России, с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным".

Минфин не уточняет, о каких конкретно сделках идет речь, однако в указанный период времени на сайте "Роснефти" сообщалось о подписании с ExxonMobil договора о продлении срока действия стратегического Соглашения по реализации проекта "Дальневосточный СПГ". Подписи под документом поставили глава "Роснефти" Игорь Сечин и президент ExxonMobil Development Нил Даффин.

Минфин напомнил, что 28 апреля 2014 года против Сечина были введены ограничительные меры в связи с событиями на Украине, а после этого ведомство вместе с Белым домом опубликовало заявление, в котором "четко разъяснил положения" введенных антироссийских санкций. "Несмотря на эти запреты, ExxonMobil заключил соглашения с находящимся в черном списке Сечиным", - отмечается в заявлении. По данным ведомства, ExxonMobil указала "на различные интерпретации" документации министерства. К тому же минфин отметил, что американская корпорация не захотела "добровольно проинформировать управление о нарушениях, что стало вопиющим случаем".

Тем не менее ведомство "тщательно рассмотрело изложенные ExxonMobil аргументы" по данному делу. Однако корпорация, по мнению властей, "продемонстрировала грубое пренебрежение требованиями США по соблюдению положений введенным санкциями", знала о том, что Сечин состоит в черном списке, "нанесла значительный ущерб целям санкционных программ, а также "ведет международную деятельность и регулярно занимается поставками товаров, услуг и технологий, что подпадает под американские экономические санкции". Все это повлияло на наложение штрафа.

Санкционные меры включают блокирование собственности и счетов, а также запрет на въезд на территорию США. Американским компаниям запрещается поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, подпадающими под действие санкций. Однако в ряде случаев могут быть использованы более мягкие меры, например ограничение финансирования на какой-либо срок. Исполнение санкций возложено на министерство финансов США и министерство торговли в координации с Госдепартаментом.