Действующая при поддержке Azercell "Детская горячая линия" отчиталась за первое полугодие

2017-07-20 19:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - "Детская горячая линия", действующая при поддержке ООО Azercell Teleсom, отчиталась за первые шесть месяцев 2017 года.

За январь-июнь текущего года на “Детскую горячую линию” поступило 1458 звонков. 53 обращения касались юридических вопросов, 28 - психологических проблем, 15 - проблем со здоровьем, 350 - вопросов образования, 634 - социальных вопросов, 18 – насилия, 5 - физического насилия, 40 - пренебрежительного отношения, 315 - прочих проблем.

В целом 667 звонков поступило по городским телефонам, 781 - по мобильным телефонам, пришло 10 SMS и 6 обращений по электронной почте. В отчете указано, что с момента создания услуги по сегодняшний день число обращений, связанных с психологическим, физическим, сексуальным насилием, составило 1257, 270 из которых были зарегистрированы в течение первых шести месяцев 2017 года. Также отметим, что из подвергшихся насилию - 189 девочек и 81 мальчик.

На региональной "Детской горячей линии" в Гяндже за январь-июнь было зарегистрировано 434 звонка, 369 из них поступило по городским, 65 - по мобильным телефонам.

"Детская горячая линия" привлекает внимание также и осуществляемыми в течение шести месяцев мероприятиями. Так, были организованы тренинги на темы "Усиление работ по выявлению насилия в отношении детей и оказанию медико-психологической помощи", "Проблемы с самооценкой и уверенностью в себе" и "Как контролировать нашу агрессию?", также в полной средней школе № 1 г. Гянджа для учащихся 8-11-х классов региональной "Детской горячей линией" была проведена презентация и встреча с детьми.

Для информации сообщим, что основной целью "Детской горячей линии" является оказание экстренной психологической помощи, эмоциональной поддержки каждому ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, предоставление ему правильного совета и при необходимости направление его в соответствующие реабилитационные центры и организации, а также оказание безотлагательной помощи. Звонки на действующую непрерывно 24 часа "Детскую горячую линию" как с городских, так и с номеров сети Azercell, бесплатны. Детям предоставлена возможность воспользоваться услугами "Детской горячей линии" в любое время суток по нижеследующим номерам: в Баку (012) 480 22 80; (051) 880 11 80 и (050) 680 22 80; (088) 480 22 80, а в Гяндже (022) 256 20 40; (051) 880 22 80; (051) 580 22 80; (088) 256 20 40.

ООО Azercell Telecom - лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора - было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу ASAN Imza и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE.

Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.