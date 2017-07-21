Солист группы Linkin Park покончил с собой

2017-07-21 00:01 | www.oxu.az | 3

Певец группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством, передает Oxu.Az со ссылкой на ТМZ.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, музыкант утром в четверг, 20 июля, был найден мертвым в частной резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в Лос-Анджелесе.

Беннингтону был 41 год. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.

В то же время портал Mediamass пишет, что исполнитель «жив и здоров». «Сообщения [о смерти музыканта] оказались уткой», — отмечают авторы заметки, добавляя, что данные о самоубийстве Беннингтона «стали еще одним звеном в цепочке ложных сведений о смерти знаменитостей».

C.Б.

