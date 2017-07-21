Эмир Катара своим указом ввел новые меры по борьбе с терроризмом

2017-07-21 00:20 | www.trend.az | 4

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в четверг издал указ, предусматривающий дополнительные меры по борьбе с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на кувейтское информационное агентство KUNA.

Указ предусматривает внесение изменений в закон Катара о борьбе с терроризмом. В частности, в документ вносятся определения терроризма, террористической организации, а также содержатся положения о замораживании принадлежащих им средств и борьбе с финансированием терроризма.

Указ эмира Катара также предписывает создать два национальных списка - террористов-физических лиц и террористических организаций. Документ также содержит процедуру внесения в этот список и дает право подозреваемым оспорить решение об их включении в него.

Пятого июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Ранее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта.

Пятого июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, не устроил арабские государства.