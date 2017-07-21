Азербайджанский футбольный клуб "Габала" в гостях выиграл польскую "Ягеллонию"

2017-07-21 00:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В рамках игр II квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА в четверг прошел матч между азербайджанским футбольным клубом "Габала" и польской "Ягеллонией".

Матч завершился победой "Габалы" со счетом 0:2. Оба гола забил Ильгар Гурбанов на 18-й и 89-й минутах матча. Таким образом, азербайджанский клуб прошел в III квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

Отметим, что первый матч, который состоялся 13 июня в Баку, закончился со счетом - 1:1.