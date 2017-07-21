"Габала" прошла в следующий раунд квалификации Лиги Европы

2017-07-21 00:30 | www.apa.az | 6

В Польше состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанской «Габалой» и польской «Ягеллонией». Как передает АПА, «Габала» одержав уверенную победу на выезде, вышла в 3-й раунд квалификационного этапа Лиги Европы.

Ягеллония (Польша) – Габала (Азербайджан) - 0:2

Гурбанов, 18, Озобич, 89

Белосток, стадион «Мейски»

Главный судья – Себастьян Колцеску (Румыния)

Первый матч – 1:1.