В Таджикистане зафиксировали резкое снижение трудовой миграции

2017-07-21 00:57 | www.oxu.az | 5

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало снижение потока трудовых мигрантов в Россию.

Как передает Oxu.Az, об этом заявила глава ведомства Сумангул Тагойзода, передает портал «Азия плюс».

По словам чиновницы, в первом полугодии из Таджикистана на работу за рубеж выехали 242,8 тысячи человек, что на 21 процент меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года. 97,6 процента выехавших — 237 тысяч человек — отправились в Россию. При этом вернулись в Таджикистан за первое полугодие 160 тысяч человек.

«Для наших граждан в скором времени могут быть открыты рынки труда в Кувейте, Катаре, ОАЭ и Южной Корее. Вопросы находятся на стадии изучения, подготовлены соответствующие двухсторонние соглашения», — добавила Тагойзода. По ее словам, однако, перенаправить миграционные потоки не так просто — в европейских и азиатских странах востребованы высококвалифицированные работники со знанием языка.

C.Б.

