В Гяндже автомобиль сбил насмерть женщину, ее малолетний сын ранен

2017-07-21 00:50 | www.apa.az | 4

В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает западное бюро АПА, автонаезд зарегистрирован в поселке Йени Гянджа. Автомобиль марки Mercedes, управляемый Гусейновым Рамином Юсиф оглу, сбил переходивших дорогу Багирову Диляру Мазахир гызы 1993 г.р. с месячным сыном на руках. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Ребенок госпитализирован в одну из частных клиник.

Отметим, что после наезда Mercedes врезался в Daewoo.

По факту ведется расследование.