В Гяндже автомобиль сбил насмерть женщину
2017-07-21 01:56 | www.oxu.az | 3
В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, автонаезд зарегистрирован в поселке Йени Гянджа.
Автомобиль марки Mercedes, управляемый Гусейновым Рамином Юсиф оглу, сбил переходивших дорогу Багирову Диляру Мазахир гызы 1993 г.р. с месячным сыном на руках.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Ребенок госпитализирован в одну из частных клиник.
Отметим, что после наезда Mercedes врезался в Daewoo.
По факту ведется расследование.