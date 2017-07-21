В Гяндже автомобиль сбил насмерть женщину

2017-07-21 01:56 | www.oxu.az | 3

В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, автонаезд зарегистрирован в поселке Йени Гянджа.

Автомобиль марки Mercedes, управляемый Гусейновым Рамином Юсиф оглу, сбил переходивших дорогу Багирову Диляру Мазахир гызы 1993 г.р. с месячным сыном на руках.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Ребенок госпитализирован в одну из частных клиник.

Отметим, что после наезда Mercedes врезался в Daewoo.

По факту ведется расследование.

C.Б.

