Лукашенко прилетел в Украину

2017-07-21 02:06 | www.apa.az | 3

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом на Украину. Как передает АПА, об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

«Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Борисполь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лукашенко совершит официальный визит на Украину 20–21 июля.

Лукашенко проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.