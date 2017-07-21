Schlumberger договорилась с Eurasia Drilling о покупке 51% акций компании

2017-07-21 02:02 | www.trend.az | 5

Schlumberger подписала договор с Eurasia Drilling Company (EDC) о покупке 51 процент акций компании, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение Schlumberger.

Закрытие сделки подлежит утверждению Федеральной антимонопольной службой России (ФАС).

"Соглашение расширяет успешные долгосрочные отношения, установленные двумя компаниями в 2011 году", - отмечается в сообщении.

Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке четыре собственных СПБУ, которые законтрактованы для бурения на Каспии.