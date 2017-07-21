Коровы могут спасти человечество от ВИЧ

2017-07-21 02:35 | www.oxu.az | 4

Инъекция «муляжей» вируса иммунодефицита заставила иммунитет коров выработать целый набор антител, нейтрализующих 96 процентов разновидностей ВИЧ, что открывает дорогу для создания вакцины от этого вируса, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Необычно сильная реакция иммунитета коров на вирусные частицы была очень удивительной вещью для нас, учитывая то, как мало времени им требовалось на производство универсальных антител. В отличие от их человеческих аналогов, антитела коров чаще были устроены уникальным образом и лучше справлялись даже с самыми сложными «муляжами» вируса», - рассказывает Дэннис Бертон из Исследовательского института Скриппса в Ла-Хойе (США).

Вирус иммунодефицита проникает в клетки человека при помощи набора из нескольких белков на поверхности его оболочки. Их структура и устройство защищающего их «щита» из углеводородов меняется с каждым новым поколением ВИЧ, что вынуждает иммунную систему вырабатывать новый набор антител. В подавляющем числе случаев вирус становится победителем в этой «гонке вооружений», и эта же особенность мешает ученым создать вакцину или прививку от ВИЧ.

C.Б.

