Muğla'da 6.3 büyüklüğünde deprem!

2017-07-21 02:59 | www.trend.az | 1

Denizi'nde Muğla Datça açıklarında AFAD'a göre, 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinden de hissedilirken bölgede kısa süreli paniğe eden oldu.

Meydana gelen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü.

Gelen ilk bilgilere göre bazı noktalarda telefon hatlarında sorun yaşandığı öğrenildi.

NTV canlı yayınına katılan Prof. Okan Tüysüz yaptığı açıklamada, 6.3 büyüklüğünde bir depremin ardından arkçı sarsıntıların yaşanabileceğini, bu nedenle vatandaşların hasarlı binalara girmemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Milliyet