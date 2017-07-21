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Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin – CÜTLƏRİ

2017-07-21 03:04 | www.oxu.az | 5

Futbol üzrə Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib.

Oxu.Az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, II təsnifat mərhələsinin cavab yekunlarına əsasən, 33 komanda mərhələ adlayıb.

Nəticədə mübarizəyə yeni qoşulacaq 25 komanda ilə birgə 29 cütlük formalaşıb.

“Krasnodar” (Rusiya) - “Lünqbü” (Danimarka)

AEK (Kipr) - “Dinamo” (Minsk, Belarus)

“Trakay” (Litva) - “Şkendiya” (Makedoniya)

“Suduva” (Litva) - “Syon” (İsveçrə)

“Brondbü” (Danimarka) - “Hayduk” (Split, Xorvatiya)

“Mlada Boleslav” (Çexiya) - “Skenderbeu” (Albaniya)

“Gent” (Belçika) - “Altax” (Avstriya)

PSV (Hollandiya) - “Osiyek” (Xorvatiya)

“Şturm” (Avstriya) - “Fənərbağça" (Türkiyə)

“Panatinaikos” (Yunanıstan) - “Qəbələ” (Azərbaycan)

“Zenit” (Rusiya) - “Bney Yehuda” (İsrail)

“Universtatya” (Rumıniya) - ”Milan” (İtaliya)

“Everton” (İngiltərə) - “Rujomberok” (Slovakiya)

“Ostersun” (İsveç) - “Fola Eş” (Lüksemburq)

“Austriya” (Avstriya) - AEL (Kipr)

“Bordo” (Fransa) - “Videoton” (Macarıstan)

“Astra” (Rumıniya) - “Aleksandriya” (Ukrayna)

“Marsel” (Fransa) - “Ostende” (Belçika)

“Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - “Odd” (Norveç)

“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - “Panionios” (Yunanıstan)

“Frayburq” (Almaniya) - “Domjale” (Sloveniya)

“Dinamo” (Buxarest, Rumıniya) - “Atletik” (Bilbao, İspaniya)

“Utrext” (Hollandiya) - “Lex” (Poznan, Polşa)

“Aberdin” (Şotlandiya) - “Apollon” (Kipr)

“Arka” (Polşa) - “Midtyulland” (Danimarka)

“Botev” (Plovdiv, Bolqarıstan) - “Maritimu” (Portuqaliya)

“Olimpik” (Ukrayna) - PAOK (Yunanıstan)

“Srvena Zvezda” (Serbiya) - “Sparta” (Çexiya)

AİK (İsveç) - “Braqa” (Portuqaliya)

İlk oyunlar iyulun 27-də, cavab görüşləri avqustun 3-də keçiriləcək.

S.B.

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