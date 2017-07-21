Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin – CÜTLƏRİ
2017-07-21 03:04 | www.oxu.az | 5
Futbol üzrə Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib.
Oxu.Az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, II təsnifat mərhələsinin cavab yekunlarına əsasən, 33 komanda mərhələ adlayıb.
Nəticədə mübarizəyə yeni qoşulacaq 25 komanda ilə birgə 29 cütlük formalaşıb.
“Krasnodar” (Rusiya) - “Lünqbü” (Danimarka)
AEK (Kipr) - “Dinamo” (Minsk, Belarus)
“Trakay” (Litva) - “Şkendiya” (Makedoniya)
“Suduva” (Litva) - “Syon” (İsveçrə)
“Brondbü” (Danimarka) - “Hayduk” (Split, Xorvatiya)
“Mlada Boleslav” (Çexiya) - “Skenderbeu” (Albaniya)
“Gent” (Belçika) - “Altax” (Avstriya)
PSV (Hollandiya) - “Osiyek” (Xorvatiya)
“Şturm” (Avstriya) - “Fənərbağça" (Türkiyə)
“Panatinaikos” (Yunanıstan) - “Qəbələ” (Azərbaycan)
“Zenit” (Rusiya) - “Bney Yehuda” (İsrail)
“Universtatya” (Rumıniya) - ”Milan” (İtaliya)
“Everton” (İngiltərə) - “Rujomberok” (Slovakiya)
“Ostersun” (İsveç) - “Fola Eş” (Lüksemburq)
“Austriya” (Avstriya) - AEL (Kipr)
“Bordo” (Fransa) - “Videoton” (Macarıstan)
“Astra” (Rumıniya) - “Aleksandriya” (Ukrayna)
“Marsel” (Fransa) - “Ostende” (Belçika)
“Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - “Odd” (Norveç)
“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - “Panionios” (Yunanıstan)
“Frayburq” (Almaniya) - “Domjale” (Sloveniya)
“Dinamo” (Buxarest, Rumıniya) - “Atletik” (Bilbao, İspaniya)
“Utrext” (Hollandiya) - “Lex” (Poznan, Polşa)
“Aberdin” (Şotlandiya) - “Apollon” (Kipr)
“Arka” (Polşa) - “Midtyulland” (Danimarka)
“Botev” (Plovdiv, Bolqarıstan) - “Maritimu” (Portuqaliya)
“Olimpik” (Ukrayna) - PAOK (Yunanıstan)
“Srvena Zvezda” (Serbiya) - “Sparta” (Çexiya)
AİK (İsveç) - “Braqa” (Portuqaliya)
İlk oyunlar iyulun 27-də, cavab görüşləri avqustun 3-də keçiriləcək.