У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,9

2017-07-21 03:07 | www.oxu.az | 6

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Эгейском море у побережья Турции, передает Геологическая служба США.

Как передает Oxu.Az, по данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах или разрушениях не сообщается.

C.Б.

