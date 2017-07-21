В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3

2017-07-21 03:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Эгейском море недалеко от турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщают турецкие СМИ.

Подземные толчки были зарегистрированы вблизи районе Датча. Очаг находился на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.