В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7 - ОБНОВЛЕНО

2017-07-21 03:09 | www.apa.az | 6

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах или разрушениях не сообщается.

*** 03.02

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Турции. Как передает АПА со ссылкой на Рейтер, об этом сообщают сейсмологи.