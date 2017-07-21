В Конституцию Нахчывана внесут изменения

2017-07-21 03:33 | www.apa.az | 4

Созвана шестая сессия Верховного меджлиса пятого созыва Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает АПА, в повестку назначенной на 25 июля сессии включены обсуждение итогов социально-экономического развития в НАР в первой половине 2017 г.р., внесение изменений в закон «О госбюджете НАР 2017-го года», Конституцию страны, закон «О выборах в Верховный суд НАР», принятие законов «О семяводстве» и «О лицах с публичным правом».