Мощное землетрясение в Турции – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО + ФОТО

2017-07-21 04:24 | www.oxu.az | 6

Землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее в ночь на пятницу в Эгейском море у берегов Турции, вызвало небольшое цунами.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, однако наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла.

В Бодруме на некоторых старых здания возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу. Несколько жителей города Мугла получили незначительные травмы, выпрыгнув из окон, они госпитализированы.

03:07

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Эгейском море у побережья Турции, передает Геологическая служба США.

Как передает Oxu.Az, по данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах или разрушениях не сообщается.

C.Б.

