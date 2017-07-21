МВФ одобрил выделение Греции 1,6 миллиарда евро

2017-07-21 04:36 | www.trend.az | 7

Международный валютный фонд одобрил кредиты Греции на 1,6 миллиарда евро, передает РИА Новости со ссылкой на персс-релиз фонда.

Подробности пока не сообщаются.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам заседания совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы), прошедшего в середине июня, заявила, что порекомендует исполнительному совету МВФ одобрить в целом новое соглашение stand by для Греции. Сумма финансовой поддержки может составить около 2 миллиардов долларов.

Еврогруппа, в частности, согласовала возможность увеличения сроков погашения Грецией кредитов от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) максимум на 15 лет ради ослабления долгового бремени Греции. Меры по госдолгу страны, как ранее заявляли представители Еврогруппы, должны быть применены в случае необходимости не ранее второй половины следующего года.

Однако МВФ это до конца не устроило. Прогноз МВФ по росту экономики Греции ниже того, что используется в еврозоне. Динамика ВВП учитывается в прогнозировании госдолга страны. Это является одной из причин, почему МВФ не счел достаточными меры ослабления долговой нагрузки страны, предложенные Еврогруппой. МВФ считает необходимым продолжить работу над определением мер ослабления долговой нагрузки на Грецию.

Греция, входящая в еврозону, не выходит из процесса внешней финансовой помощи с 2010 года, так как не может восстановить полноценный доступ к рынку для самостоятельного финансирования своих нужд. Кредиторы уже принимали меры, способствовавшие ослаблению долговой нагрузки Греции, в 2012 году и в конце 2016 — начале 2017 года.