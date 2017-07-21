Землетрясение в Турции не привело к серьезным разрушениям

2017-07-21 04:41 | www.apa.az | 4

Землетрясение на юго-западе Турции, затронувшее провинцию Мугла, не привело, по предварительным данным, к серьезным разрушениям. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в ночь на пятницу губернатор провинции Эсенгюль Дживелек.

"По предварительным данным, разрушительных последствий в Мугле и в целом по провинции нет. Мы продолжаем собирать информацию. Электричество есть, связь работает", — заявила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек в эфире телеканала NTV.

"У нас в Датче разрушений нет, я проехал сейчас по городу, однако из деревень пока информации нет", — заявил в эфире телеканала NTV мэр город Датча Гюрсель Учар.

Сообщается, что землетрясение ощущалось на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. В Бодруме на некоторых старых здания возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу. Власти рекомендовал жителям не возвращаться пока в дома из-за риска повторных толчков, которые все еще продолжаются. На место происшествия прибывают спасатели. О пострадавших пока информации нет.