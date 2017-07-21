На греческом острове Кос два человека погибли из-за землетрясения

2017-07-21 05:53 | www.apa.az | 5

Два человека погибли и несколько получили ранения на греческом острове Кос в результате сильного землетрясения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в Эгейском море в 16,2 километра от острова Кос, популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

Власти острова также сообщают о разрушениях, вызванных землетрясением.