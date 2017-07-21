На греческом острове Кос два человека погибли из-за землетрясения (Обновлено)

2017-07-21 06:15 | www.trend.az | 7

06:15 (GMT+4) Два человека погибли и более 100 человек пострадали в Греции в результате мощного землетрясения в Эгейском море, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Большая часть пострадавших находится на острове Кос. Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.

04:47 (GMT+4) Два человека погибли и несколько получили ранения на греческом острове Кос в результате сильного землетрясения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в Эгейском море в 16,2 километра от острова Кос, популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

Власти острова также сообщают о разрушениях, вызванных землетрясением.