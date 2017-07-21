Depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda 2 kişi hayatını kaybetti

2017-07-21 06:18 | www.trend.az | 1

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda iki kişi hayatını kaybetti.

Yunan devlet haber ajansı ANA-MPA'ya göre, adanın belediye başkanı Yorgos Kiriçis depremde iki kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Defterdar Camisi'nin minaresi yıkıldı

Yunan basınına göre, büyük hasarın yaşandığı depremde, adadaki Osmanlı dönemi eserlerinden Defterdar Camisi'nin de minaresi yıkıldı.

Kaynak: AA