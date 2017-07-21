Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub - NƏTİCƏLƏR
2017-07-21 06:49 | www.apa.az | 8
Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub. Apasport.az saytının məlumatına görə, cavab oyunları çərçivəsində 33 qarşılaşma baş tutub.
Azərbaycan təmsilçiləri “Qəbələ” və “Zirə” ilə yanaşı, qonşu Türkiyənin “Qalatasaray” klubu da meydana çıxıb.
Avropa Liqası
II təsnifat mərhələsi, cavab oyunları
20 iyul
“Dinamo” (Minsk, Belarus) – “Rabotniçki” (Makedoniya) – 3:0 (ilk oyun 1:1)
“Lyunqbyu” (Danimarka) – “Slovan” (Slovakiya) – 2:1 (1:0)
“Vaasa” (Finlandiya) – “Brondbü” (Danimarka) – 2:1 (0:2)
“Suduva” (Litva) – “Liepaya” (Latviya) – 0:1 (2:0)
“Trakay” (Litva) – “Norçepinq” (İsveç) – 2:1, penaltilər 5:3 (1:2)
“Mlada Boleslav” (Çexiya) – “Şemrok Rovers” (İrlandiya) – 2:0 (3:2)
HİK (Finlandiya) – “Şkendiya” (Makedoniya) – 1:1 (1:3)
“Dinamo” (Brest, Belarus) – “Altax” (Avstriya) – 0:3 (1:1)
“Zarya” (Moldova) – “Apollon” (Kipr) – 1:2 (0:3)
“Zirə” (Azərbaycan) – “Astra” (Rumıniya) – 0:0 (1:3)
“Midtyulland” (Danimarka) – “Ferentsvaroş” (Macarıstan) – 3:1 (4:2)
“Levski” (Bolqarıstan) – “Hayduk” (Xorvatiya) – 1:2 (1:0)
AİK (İsveç) – “Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina) – 2:0 (0:0)
AEK (Kipr) – “Kork Siti” (İrlandiya) – 1:0 (1:0)
“Brann” (Norveç) – “Rujomberok” (Slovakiya) – 0:2 (1:0)
“Bney Yehuda” (İsrail) – “Trençin” (Slovakiya) – 2:0 (1:1)
“Odd” (Norveç) – “Vaduts” (Lixtenşteyn) – 1:0 (1:0)
“Fola” (Lüksemburq) – “İnter” (Azərbaycan) – 4:1 (0:1)
“Qalatasaray” (Türkiyə) – “Ostersun” (İsveç) – 1:1 (0:2)
“Utrext” (Hollandiya) – “Valletta” (Malta) – 3:1 (0:0)
“Botev” (Bolqarıstan) – “Beytar” (İsrail) – 4:0 (1:1)
“Lütsern” (İsveçrə) – “Osiyek” (Xorvatiya) – 2:1 (0:2)
“Lex” (Polşa) – “Hoqesund” (Norveç) – 2:0 (2:3)
“Skenderbeu” (Albaniya) – “Kayrat” (Qazaxıstan) – 2:0 (1:1)
AEL (Kipr) – “Proqres” (Lüksemburq) – 2:1 (1:0)
“Domjale” (Sloveniya) – “Valyur” (İslandiya) – 3:2 (2:1)
“Srvena Zvezda” (Serbiya) – “İrtış” (Qazaxıstan) – 2:0 (1:1)
“Yagelloniya” (Polşa) – “Qəbələ” (Azərbaycan) – 0:2 (1:1)
“Mladost” (Monteneqro) – “Şturm Qraz” (Avstriya) – 0:3 (1:0)
“Şiroki Briyeq” (Bosniya və Herseqovina) – “Aberdin” (Şotlandiya) – 0:2 (1:1)
“Qoritsa” (Sloveniya) – “Panionios” (Yunanıstan) – 2:3 (0:2)
“Videoton” (Macarıstan) – “Kalyu” (Estoniya) – 1:1 (3:0)
“Reykyavik” (İslandiya) – “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) – 0:2 (1:3)