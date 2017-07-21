Солист Linkin Park совершил самоубийство

2017-07-21 06:34 | www.apa.az | 6

Музыкант Честер Беннингтон, певец группы Linkin Park, совершил самоубийство, . Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает TMZ.

По данным источников в правоохранительных органах, Беннингтона нашли повешенным в его резиденции в Калифорнии утром 20 июля.

Самый известный альбом группы — «Meteora», также Linkin Park известна по таким песням, как «Faint», «In The End», «Crawling», «Numb», «Breaking The Habit».

Linkin Park — один из самых успешных альтернативных коллективов США. На счету музыкантов два Grammy, четыре награды «Лучшая альтернативная группа США» по версии American Music Awards, девять статуэток MTV Europe Music Awards.