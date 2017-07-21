Число пострадавших при землетрясении на острове Кос превысило 120 человек (Обновлено)

2017-07-21 07:27 | www.trend.az | 4

07:27 (GMT+4) Число пострадавших при сильном землетрясении на греческом острове Кос превысило 120 человек, двое погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях.

Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил об обрушении ряда зданий, отметив, что речь идет о ветхих строениях, построенных еще до введения архитектурных норм, учитывающих опасность землетрясения. Землетрясение также повредило старинную крепость госпитальеров и минарет мечети.

На острове остановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб для ликвидации последствий стихии мобилизована армия.

06:15 (GMT+4) Два человека погибли и более 100 человек пострадали в Греции в результате мощного землетрясения в Эгейском море, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Большая часть пострадавших находится на острове Кос. Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.

04:47 (GMT+4) Два человека погибли и несколько получили ранения на греческом острове Кос в результате сильного землетрясения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в Эгейском море в 16,2 километра от острова Кос, популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

Власти острова также сообщают о разрушениях, вызванных землетрясением.