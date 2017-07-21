Бюст Шарафа Рашидова установлен на его родине в Узбекистане

2017-07-21 07:34 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Джизакской области Узбекистана установлен бюст Шарафа Рашидова, руководившего республикой в течение 24 лет – в 1959–1983 годах, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Бюст установлен в год столетнего юбилея Рашидова на его родине. В церемонии участвовали родные государственного деятеля и писателя, представители общественности, деятели науки и литературы, а также его дочь - Сайера Рашидова, занимавшая в 1995-2015 годах пост омбудсмена Узбекистана.

Рашидов родился шестого ноября 1917 года в Джизаке. В 1959–1983 годах, до самой смерти, он занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР.

В декабре 2016 года парламент Узбекистана принял постановление о переименовании одного из районов Джизакской области в честь Рашидова.

В марте текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял постановление о широком праздновании в стране столетия со дня рождения Рашидова. В соответствии с постановлением, в районе имени Рашидова будет создан мемориальный комплекс его имени, а в Джизаке откроют мемориальный дом-музей.

В начале ноября в Джизаке и Ташкенте состоятся вечера памяти, посвященные столетию со дня рождения Рашидова, будет проведена научная конференция. Программа мероприятий предусматривает издание сборника произведений Рашидова, создание документального фильма о его жизни и общественно-творческой деятельности.

(Автор: Демир Азизов)