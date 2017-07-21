Совбез ООН добавил в санкционный список боевиков из Кавказа

2017-07-21 07:49 | www.apa.az | 6

Совет Безопасности ООН в четверг внес восемь лиц и организаций в санкционный список по террористическим организациям "Исламское государство" и "Аль-Каида", в том числе боевиков из Кавказского региона. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, резолюция 2368 была принята единогласно.

Резолюция подчеркивает необходимость выполнять ранее предписанные Совбезом меры в отношении ИГ и "Аль-Каиды", включая заморозку активов, запрет на поездки и перемещение, оружейное эмбарго в отношении определенной группы лиц и организаций. В этот список решением СБ были внесены: Мухаммад Тамтомо, Сельсета аль-Табаб, Джейш аль-Валид, Малик Русланович Барханоев, Мурад Ираклиевич Маргошвили, Оман Рохман, Жун аль-Акса и офис обмена валют "Ханифа" в Сирии. Гражданство указанных лиц не уточняется.

Также Совбез продлил мандат мониторинговой группы по соблюдению санкционного режима, установленного в отношении ИГ и "Аль-Каиды", на 24 месяца с момента его окончания в декабре 2019 года.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон отметила, что в список попали "лидеры ИГИЛ на юго-востоке Азии, иностранные боевики с Кавказа, компании, которые занимаются незаконным обменом валюты, и группы, связанные с ИГИЛ в Сирии". По ее словам, санкционный список "будет расширяться".