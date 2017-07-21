«Южный газовый коридор» поможет Европе сохранить устойчивость к энергетическим шокам - ЕК

2017-07-21 08:10 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Проект "Южный газовый коридор", предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, может помочь государствам-членам Европейского союза (ЕС) сохранить устойчивость к энергетическим шокам, пока Европа не будет готова к еще большему сокращению использования ископаемых видов топлива, в том числе газа, сказал Trend официальный представитель Еврокомиссии.

Проект "Южный газовый коридор", который предназначен для обеспечения поставок каспийского газа в Европу через Грузию и Турцию, является ключевым проектом для энергетической безопасности ЕС", - сказал он.

Говоря о будущей роли природного газа в системе энергоснабжения Европы, официальный представитель Еврокомиссии отметил, что стратегия Энергетического союза ЕС включает в себя амбициозную цель – уменьшение зависимости от ископаемого топлива.

"Европейский союз добивается значительных успехов в этой области, особенно в рамках реализации политики в области энергетики и климата до 2020 года. На период после 2020 года, после быстрой ратификации и вступления в силу Парижского соглашения по климату, Комиссия приняла пакет под названием "Чистая энергия", который устанавливает нормативную базу для долгосрочных целей в области энергетики и климата, тем самым продвигая дальнейший переход к более чистой экономике", - добавил он.

Представитель Еврокомиссии сказал, что в рамках долгосрочного перехода к низкоуглеродной экономике газ по-прежнему будет играть важную роль в качестве дополнительного топлива.

"Будучи относительно низкоуглеродистым ископаемым топливом, газ может использоваться для дополнения поставок возобновляемых источников энергии. Тем не менее, спрос на газ, согласно прогнозам, снизится в течение ближайших десятилетий, особенно под влиянием политики в области климата и энергетики до 2030 года. Однако, по прогнозам, так как объемы внутренних газовых ресурсов в Европе тоже сократятся, импорт газа останется стабильным до 2040 года. Соответственно, в рамках стратегии обеспечения безопасности энергоснабжения, ЕС остается приверженным таким проектам, как "Южный газовый коридор", который может помочь государствам-членам ЕС сохранить устойчивость к энергетическим шокам, пока Европа не будет готова к еще большему сокращению использования ископаемых видов топлива, в том числе газа", - добавил он.

В этом ключе все компоненты "Южного газового коридора" были включены в список "Проектов общего интереса", утвержденный Еврокомиссией, сказал он.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по "Южному газовому коридору" планируется поставить к 2020 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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