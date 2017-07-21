İyuдun 19-u və 20-də baş tutan transferlər: Morata "Çelsi"də, Çiçarito İngiltərəyə qayıtdı
2017-07-21 08:27 | www.trend.az | 2
Bakı. Trend:
İyulun 19-u və 20-də futbol üzrə top liqalarda bir neçə transfer baş tutub.
Trend tansferləri və transfer xəbərlərini təqdim edir:
1. "Çelsi" 80 milyon avroya "Real Madrid"in hücumçusu Moratanı transfer edib;
2. Rusiyanın "Lokomotiv" klubu Fransanın "Lion" klubundan 1,5 milyon avroya müdafiəçi Rıbusu transfer edib;
3. "Yuventus" 12,2 milyon avroya qapıçı Şesnini transfer edib;
4. Leonardo Bonuççi rəsmi olaraq "Yuventusdan" "Milan"ф transfer olunub;
5. Mattia De Şilyo "Milan"dan "Yuventus"a transfer olunub;
6."Vest Hem" rəsmi olaraq Çiçaritonun transferini təsdiqləyib;
7. "Mançester Siti" "Real Madrid" ilə Danilonun transferini razılaşdırıb;
8. Almaniyanın "RB Leypsiq" klubu Nabi Keytanı "Liverpul"a satmaqdan təkrar olaraq imtina edib;
9. "Barselona"nın braziliyalı hücumçusu Neymar dostlarına "PSJ"də oynayacağını deyib;
10. "Real Madrid" Moratanı və Danilonu satdıqdan sonra "Monako"nun hücumçusu Mbappeni transfer etmək niyyətindər.